I sovranisti italiani faranno presto dietrofront su Ue, debito ed euro

I cinque stelle, comunque vada all’Europarlamento, non dispongono di una sponda europea che hanno insistentemente cercato. Sono già il partito del Sud italiano e lo diventeranno sempre più, perché al Nord ripetere i voti del 2018, non molto superiori a quelli del 2013, resta per loro un miraggio. E per arrivare dal Sud all’Europa occorrerebbe passare per il Nord, non solo geograficamente. I grillini sono già spaccati in tre gruppi: i politici neo-borbonici guidati da Luigi Di Maio e decisi a diventare partito abolendo il limite dei due mandati, affezionandosi così alla poltrona; i puri e combattivi stile Alessandro Di Battista, leader mancato e con scarse truppe, eterno “trotzkista” della rivoluzione permanente pentastellata; e i miracolati alla Roberto Fico e alla Danilo Toninelli che scrutano il futuro, personale soprattutto. Se il voto di maggio va come sembra, ai cinque stelle resta solo da gestire più a lungo possibile la straordinaria presenza parlamentare che il 4 marzo 2018 ha offerto. Poi, tutto è incerto. Sulla Tav e la loro ridicola commissione costi-benefici presieduta da Marco Ponti - l’imparzialità in persona come noto - hanno solo guadagnato tempo perché Salvini non potrà non portare a termine l'opera se vorrà sedersi a palazzo Chigi.