In Vaticano sugli abusi sessuali è caduto il muro del silenzio

TOLLERANZA ZERO DI FRONTE A INSABBIAMENTI E COMPLICITÀ

Il metodo e il clima del vertice sono stati, insomma, fra i fattori di novità più rilevanti, per quanto in realtà le organizzazioni delle vittime si aspettassero alla conclusione del summit nuove disposizioni chiare e inequivocabili. Tuttavia non va dimenticato che questa strada è stata già seguita dal Vaticano in passato, quando la Congregazione per la dottrina della fede emanò linee guida e norme per la gestione degli abusi che solo molto parzialmente vennero seguite dalle chiese locali oppure, una volta fatte proprie, restarono lettera morta. Il senso politico prima ancora che normativo del summit va rintracciato quindi in due elementi: il coinvolgimento di tutti gli episcopati del mondo per metterli di fronte alla gravità della crisi – sono ancora molti quelli che negano la diffusione del fenomeno – e una messa in guardia generale: d’ora in poi non ci potranno più essere tolleranze di fronte agli insabbiamenti, alle sottovalutazioni, alle complicità.

IL SISTEMA DI COPERTURA DEI PRETI PEDOFILI È UNO DEI PROBLEMI CHIAVE

Non è solo senso di giustizia, il fatto sostanziale è che la perdita di peso e credibilità della Chiesa a causa di uno scandalo che, dal punto di vista della sua deflagrazione pubblica, va avanti da circa un ventennio. In tal senso l’espulsione del cardinale Theodore McCarrick, anziano e potente esponente dell’episcopato americano coinvolto in varie vicende di abusi e resa nota a pochi giorni dall’inizio del summit, è stata un segnale forte e drammatico trasmesso a tutti i vescovi: «Nessuno è al di sopra della legge, non possiamo più permettercelo». Infine, come ha detto padre Hans Zollern, gesuita, fra i coordinatori del fronte antiabusi, «la Chiesa è come una grande nave e per cambiare direzione, per virare, sono necessarie molte energie». D’altro canto, secondo Zollner, obiettivo di tutta l’operazione è quello di guardare al «sistema degli insabbiamenti, oltre i singoli casi». Affermazione oggi scontata ma non è stato sempre così: il sistema di copertura dei preti pedofili, portato alla luce da indagini giudiziarie e giornalistiche, è oggi stato riconosciuto e assunto come uno dei problemi chiave dello scandalo al livello più alto.

I PROVVEDIMENTI PER IL CONTRASTO DEL FENOMENO

Cosa succederà ora? Sono stati annunciati tre provvedimenti in tempi stretti. Un ‘motu proprio’ del papa (un provvedimento di diretta emanazione del pontefice) «per la protezione dei minori e delle persone vulnerabili» nella Curia romana e nella Città del Vaticano; il documento del pontefice accompagnerà una legge per il contrasto degli abusi nello Stato della Città del Vaticano il cui messaggio è chiaro: sarà il vertice a dare l’esempio (anche per sanare un vuoto legislativo in materia nel piccolo Stato). A ciò si aggiungeranno le linee guida anti abusi per il Vicariato della Città del Vaticano. Il tutto sarà una sorta di ultima chiamata anche per i vescovi italiani, molto in ritardo nell’approvazione delle proprie linee guida messa in agenda per l’assemblea generale della Cei di maggio. Arriverà, poi, un vademecum di misure concrete per tutte le diocesi del mondo. Fra i temi affrontati dai vescovi sui quali si è registrato ampio consenso, la limitazione del segreto pontificio che, secondo quanto ha osservato monsignor Charles Scicluna, segretario della Congregazione per la dottrina della fede, è sì «una garanzia della libertà della Chiesa, ma non va vincolato ai casi di abuso sessuale, non è un valore assoluto; non è la confessione, può essere modificato, va applicato, per esempio, quando si indaga sui candidati che possono diventare vescovi, qui c’è bisogno di riservatezza, c’è la libertà del papa di decidere davanti a dio chi diventerà vescovo, ma nei casi di abuso sessuale deve essere escluso».

LA CHIESA HA FATTO UN BAGNO DI REALTÀ

In definitiva l’incontro mondiale voluto da papa Francesco è stato soprattutto un grande bagno di realtà e di verità per la Chiesa, un momento di confronto non scontato con la modernità passando attraverso una delle peggiori crisi del cattolicesimo. Difficile che basti a risolvere il problema, anzi, inevitabilmente nuovi casi verranno alla luce, tuttavia la sfida stavolta – oltre le retoriche dei ‘mea culpa’ e delle richieste di perdono – è stata lanciata: i prossimi mesi diranno se le chiese locali l’avranno saputa raccogliere.