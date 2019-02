Il Pd già litiga sul centrosinistra unito modello Sardegna

Il centrosinistra vecchia maniera, che prova a resistere all'ondata leghista (col centrodestra a traino), regge l'urto delle elezioni sarde, ma pone al perno della coalizione, il Partito democratico, una serie di temi da affrontare subito dopo le primarie del 3 marzo che incoroneranno il nuovo segretario. Primo tra tutti quello delle alleanze, le aperture a sinistra e le personalità su cui investire nel nuovo corso. Personalità di valore, come quel Massimo Zedda, proveniente da Sinistra, ecologia e libertà, che da solo sembra aver contribuito a tenere alta la bandiera del Pd e della sinistra in Sardegna.

DA CALENDA ARRIVA UN ALTRIO FRENO A ZINGARETTI

Avesse fatto l'impresa, lo schema del Pd che si apre a sinistra di Nicola Zingaretti - in pole per la segreteria - avrebbe avuto un'autostrada. «Il Pd è malato», dice il governatore del Lazio, «ma non esiste altra possibilità di ricostruire un'alternativa che non abbia il baricentro nel partito nuovo che dobbiamo costruire». «Un'alternativa c'è», esulta l'ex premier dem Paolo Gentiloni. Ma Carlo Calenda, promotore di una lista unica per le europee, non ci sta: «Il listone Zingaretti non c'entra con noi», afferma l'ex ministro, e «nel Pd non si parla seriamente di unità».

GIACHETTI MINACCIA L'USCITA DAL PD

A predicare compattezza è l'altro candidato alla segreteria, Maurizio Martina, che promette di tenersi in squadra in caso di vittoria sia di Zingaretti che dell'altro rivale Roberto Giachetti (i tre si confronteranno il 28 febbraio su Sky Tg24). Quest'ultimo non si fida di Zingaretti e - sottolinea - «se tornano Michele Emiliano e Pierluigi Bersani» è pronto a lasciare il Pd. Sospetto condiviso da molti renziani andati con Martina. Zingaretti pensa all'ex sindaco di Milano Giuliano Pisapia per allargare il fronte (Nicola Fratoianni di Sinistra italiana ritiene che il Pd «non abbia fatto i conti con gli errori del passato»).

APPUNTAMENTO IN BASILICATA PER IL RISCATTO

Martina propone invece che il giorno dopo le primarie si apra il comitato per la lista unitaria 'alla Calenda' per le europee. «Non bastano le coalizioni, serve un Pd riformista», avverte, ricordando che da segretario reggente ha avviato l'apertura alle «esperienze civiche» sia in Abruzzo che in Sardegna. A fine marzo Regionali in Basilicata, dove il centrosinistra era forte. Ora ci sono la sfida sudista di Salvini e un M5s in rotta. Il Pd avrà un nuovo leader e le Europee da preparare. Un partito con parlamentari «scelti in gran parte da Matteo Renzi», dice Enrico Letta, e «che ora va da tutt'altra parte». Schierato con Zingaretti, l'ex premier Pd è molto attivo nel presentare il suo libro. E alcuni gli chiedono se si candiderà in Euro