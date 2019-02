Alemanno condannato a 6 anni nell'inchiesta su Mafia Capitale

Il pm Luca Tescaroli nell'udienza dell'8 febbraio scorso aveva sollecitato per l'ex primo cittadino della Capitale una condanna a cinque anni. L'ex sindaco, secondo l'accusa, tra il 2012 e il 2014 avrebbe ricevuto oltre 223 mila euro mila euro per compiere atti contrari ai doveri del suo ufficio. I soldi, in base all'impianto accusatorio, sarebbero giunti da Salvatore Buzzi in accordo con Massimo Carminati e sarebbero stati versati alla fondazione Nuova Italia, presieduta da Alemanno.