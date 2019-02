Conte al vertice Ue-Lega Araba di Sharm el Sheikh

Il premier Giuseppe Conte porta a Sharm el-Sheikh, a margine del primo summit tra Unione Europea e Lega Araba, il caso Giulio Regeni. Il capo del governo ne ha parlato in un faccia a faccia con il presidente egiziano Abdel Fattah al Sisi. «Ad al Sisi abbiamo ribadito l'assoluta sensibilità del governo italiano e dell'opinione pubblica per una soluzione del caso Regeni», ha detto Conte, «Al Sisi ha testimoniato la sua costante attenzione e il suo impegno perché questo caso abbia una soluzione». Il caso Regeni è stato il primo tema toccato durante il bilaterale: «Credo che attraverso il dialogo costruttivo si possa arrivare ad una soluzione per la verità giudiziaria».

LE FONTI ENERGETICHE AL CENTRO DEL MEETING

Il tema dell'energia e della diversificazione delle fonti è stato tra quelli sul tavolo del bilaterale: «Abbiamo ripassato lo stato della cooperazione con l'Italia e l'Ue, il tema della sicurezza e della diversificazione è importante e da questo punto di vista Italia, Egitto, Cipro, Grecia, Israele offrono il loro contributo», spiega Conte facendo riferimento al Forum del Gas del Mediterraneo Orientale, del quale fanno parte anche la Giordania e l'Autorità Nazionale Palestinese.

BILATERALE E BILIARDO CON THERESA MAY

Sulla Brexit «arrivare a un deal è interesse di tutti ma il problema vero è che c'è un accordo a cui abbiamo lavorato a lungo e non è possibile stravolgerlo o cambiarlo. Quindi stiamo valutando la possibilità di aggiungere una dichiarazione sul backstop irlandese, una dichiarazione suppletiva all'accordo che andrebbe finalizzata entro la fine di marzo», ha detto Conte soffermandosi, con i cronisti, sul bilaterale di domenica sera con il premier britannico Theresa May. Prima dell'incontro c'è stato un siparietto tra i due leader che, prima di andare nella sala organizzata per il faccia a faccia si sono cimentati in due tiri (uno ciascuno) a biliardo in una stanza attigua.