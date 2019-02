Il tracollo alle elezioni regionali in Sardegna agita il M5s

LE DÉBÂCLE LOCALI ACCENTUANO LE DIVISIONI INTERNE

Il problema, per il Movimento 5 stelle, è che la Sardegna non è un caso isolato. Già alle elezioni in Abruzzo di metà febbraio, il Movimento 5 stelle era uscito dalla competizione elettorale - e, in particolare, dal confronto con la Lega - con le ossa rotte. In quella occasione, la pentastellata Sara Marcozzi quasi dimezzò i voti rispetto al 39,8% delle elezioni politiche, pur rimanendo sopra la soglia del 20% (20,2%). E Di Maio commentò in maniera diversa rispetto a ora: «È necessario arrivare sempre alle Amministrative con un percorso che preveda un lavoro sul territorio fatto di incontri con categorie, mondo del sociale, con gli amministratori. Non improvvisando come a volte accade», disse il capo politico del Movimento. «Questo vuol dire pure che dove non siamo pronti dobbiamo smetterla di presentarci. Mi ha colpito il fatto che in alcune Regioni in questi anni siamo rimasti nella nostra zona di comfort, evitando di incontrare categorie importanti come ad esempio quelle dell’imprenditoria e del volontariato. È ora di farlo». Una strigliata che, a due settimane di distanza, non sembra avere sortito effetti positivi. Mentre in seno al Movimento rischiano di accentuarsi le divisioni già profonde tra la componente governativa, capeggiata da Di Maio, e quella intransigente, rappresentata dal presidente della Camera Roberto Fico.