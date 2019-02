Le strategie di Salvini e Di Maio dopo le elezioni in Sardegna

OCCHI PUNTATI SULLA BASILICATA, IN ATTESA DEL VOTO EUROPEO

Il prossimo appuntamento è a fine marzo, con le elezioni in Basilicata. Nonostante il M5s abbia cominciato a puntarci con decisione, il voto potrebbe veder trionfare una volta in più il centrodestra e la Lega, a due mesi dalla sfida cruciale delle elezioni europee. Una sfida per la quale, nel M5s, è scattato il piano di emergenza. Conservare il 25% che, secondo i sondaggi, i cinque stelle raccolgono in tutto il Paese è al momento l'obiettivo principale che i vertici sembrano darsi in vista del voto del 26 maggio. Anche perché, a taccuini chiusi, la definizione del voto sardo non ha mezze misure: anche se era nell'aria, «è stata una débâcle». Il tema che emerge, in queste ore, è un cambio della comunicazione della linea movimentista. La sindrome di schiacciamento filo-leghista vede concordare un numero via via maggiore di parlamentari e l'esigenza, anche dalle parti dei vertici, è ora recuperare i toni moderati che permisero a Di Maio il salto oltre il 30% alle elezioni politiche.

LA LEADERSHIP DI DI MAIO INIZIA A TRABALLARE

Il tempo scarseggia e, se non ci sarà un cambio di passo, nel mirino potrebbe finire anche la stessa leadership di Di Maio. Come scritto il 22 febbraio scorso da Lettera43.it, la resa dei conti potrebbe arrivare dopo il voto europeo. Qualcuno già agita gli animi. «Nugnes affronti e sfati la profezia di #Fassino: si candidi lei per guidare il M5s. Non abbiamo bisogno di picconatori ma di visione e proposte», è la provocazione che Sergio Battelli lancia a Paola Nugnes, tra le più critiche assieme a Elena Fattori ormai da settimane. I vertici, nel frattempo, guardano avanti. A una riorganizzazione da finalizzare già nel voto in Emilia-Romagna o anche in quello in Piemonte. A un attivismo civico che, come afferma il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli, è destinato a diventare dirimente. E, in questo senso, si punterebbe a rendere obbligatorio, per chi si candida alle parlamentarie, almeno un mandato da consigliere comunale. La ripartenza, è la convinzione di Davide Casaleggio, va ricostruita dal basso. Resta da vedere se sarà ancora targata Di Maio.