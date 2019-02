Chi è Massimo Zedda

Figlio del dirigente del Pci Paolo Zedda, maturità classica e studi di giurisprudenza a Cagliari (non terminati), Zedda entra in politico giovanissimo iscrivendosi al Pds e militando poi nei Ds. Quando il partito erede dei comunisti si fonde con la Margherita, Zedda esce dal partito e confluisce in Sel, di Nichi Vendola, di cui diventa un esponente di spicco in Sardegna e poi, grazie alla sua esperienza di amministratore, anche a livello nazionale.

IL MODELLO COALIZIONE AMPIA PIÙ CONSENSO PERSONALE

Quando a novembre del 2018 annuncia la sua disponibilità a correre come candidato di centrosinistra, il Pd rinuncia alle primarie. Intorno a Zedda si costruisce una coalizione ampia che oggi, a sinistra, è vista come un modello anche per le elezioni nazionali. A sostegno di Zedda confluiscono: Partito Democratico, Liberi e Uguali, Campo Progressista, Possibile, Partito socialista italiano, Futura, Italia in Comune a anche alcune liste civiche. Tuttavia, così come era successo a Cagliari, Zedda ha puntato anche in queste regionali a raccogliere un consenso più ampio delle liste che lo hanno sostenuto, un altro elemento che deve far riflettere il centronistra. Da una parte questo testimonia una volta ancora il miglior radicamento del centrosinistra a livello locale rispetto al centrodestra e soprattutto ai Cinque Stelle, dall'altra indica la necessità di individuare leader forti e credibili che sappiano allargare il consenso al di là del proprio campo politico.