I risultati delle elezioni regionali 2019 in Sardegna in diretta

15.25 - DESOGUS (M5S): «PER NOI PERCORSO IN SALITA»

«Una legge regionale per noi difficile, ma soprattutto siamo partiti da zero senza tutte quelle liste che sostenevano centrodestra e centrosinistra», commenta il candidato M5s Francesco Desogus. «Sapevamo fin dall'inizio che sarebbe stato un percorso in salita. Le frizioni con la Lega al governo? Penso che abbiano pesato poco o niente. I competitor erano strutturati, a destra e a sinistra, per mantenere il potere. Noi proponevamo altro». Il Movimento 5 stelle che appena un anno fa alle Politiche ottenne in Sardegna il 42%, ora alle Regionali si attesta sul 10%. «Sono apparso solo nelle ultime settimane, era difficile farmi conoscere bene in tutta la Sardegna. Abbiamo fatto il possibile», aggiunge Desogus. «Stiamo davvero partendo da zero. Penso che con un altro sistema, se fossimo finiti al ballottaggio...».