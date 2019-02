Perché lo spoglio alle elezioni regionali 2019 in Sardegna è andato a rilento

Alle 13.30 del 25 febbraio, circa 15 ore dopo la chiusura delle urne, a Cagliari la circoscrizione di via Castiglione, quartiere centrale San Benedetto, è deserta. Nessuno in fila, dentro in tre aspettano seduti con i fogli davanti i presidenti di seggio. Quando si chiede in quanti hanno consegnato guardano con curiosità: «In quanti? Qui non si è visto nessuno. E abbiamo 39 sezioni». La situazione si ripete uguale, confermano i dipendenti comunali, in altre parti. «Solo nel quartiere Sant'Elia hanno portati uno o due», aggiunge un'impiegata. Nessun bustone sigillato, nessun foglio di via. Lo spoglio per le elezioni regionali in Sardegna procede ancora più a rilento per previsto.