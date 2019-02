Chi è Christian Solinas, l'uomo di Salvini in Sardegna

IL GIALLO DEL CURRICULUM DI SOLINAS

Piccolo imprenditore è da poco dottore in Giurisprudenza (si è laureato a Sassari lo scorso dicembre). Nel curriculum, fa sapere Repubblica, non appare invece un altro titolo non riconosciuto dal ministero per la Pubblica istruzione: una laurea conseguita negli Usa nel 2006 presso il Leibniz business institute del New Mexico. Come assessore ai Trasporti è stato ideatore della fallimentare impresa della Flotta sarda, il vecchio sogno dell'unico presidente sardista della Regione (allora alleato con comunisti e socialisti), Mario Melis. Solinas, scrive sempre Repubblica, durante il suo assessorato è stato infatti accusato di aver portato al fallimento la Saremar (società di navigazione sarda con una flotta di sette traghetti con la quale collegava, in regime di continuità territoriale, le isole minori della Sardegna come La Maddalena e l'isola di San Pietro), che ha chiuso i battenti nel 2016 dopo un tentativo di nazionalizzazione per contrastare il caro traghetti.

IL VOLTAFACCIA DEL PSD'AZ NEI CONFRONTI DI ZEDDA

Prima dell'alleanza con la Lega e il centrodestra, il Partito Sardo d'azione alle Comunali di Cagliari del 2016 aveva appoggiato l'attuale avversario di Solinas Massimo Zedda. Dopo il "voltafaccia" per le Regionali 2019 il sindaco di Cagliari ha risolto la grana sollevando gli assessori sardisti dalla sua Giunta.