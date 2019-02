Cosa dicono i sondaggi politici del 25 febbraio 2019

Sono sondaggi a loro modo sorprendenti quelli elaborati da Swg per La 7 e resi pubblici nella serata del 25 febbraio. Nelle ore in cui il Movimento 5 stelle si lecca le ferite e mastica amaro per l'esito delle elezioni regionali in Sardegna che, malgado le dichiarazioni di circostanza, rischia di condizionare ulteriormente i fragili equilibri di governo, le preferenze degli italiani rilevate dall'istituto sono in aumento soltanto per i pentastellati.

IL M5S IN CRESCITA DI MEZZO PUNTO PERCENTUALE

Rispetto alla rilevazione del 18 febbraio, il M5s guadagna mezzo punto percentuale salendo da 22,1% a 22,6%. In lieve calo la Lega, che scende da 33,5% a 33,2% ma mantiene un vantaggio superiore ai 10 punti sull'alleato di governo. Sostanzialmente stabile il Partito democratico, che passa da 18,6% a 18,5%. Flessione pure per Forza Italia (da 9% a 8,7%) e Fratelli d'Italia (da 4,5% a 4,3%).