Zedda e Legnini dimostrano che a sinistra c'è vita

Chi non capisce che in questo momento, per evitare all’Italia la prosecuzione di questo governo e l’ascesa di un uomo pericoloso come Salvini, bisogna mettere da parte tanti malesseri, tanti rancori, tante vendette, tante - posso dire? - stronzate, è fuori di testa. C’è nella storia d’Italia più di un episodio in cui si è visto che la forza dell’unità, anche a prezzo della mancata conformità di pareri, ha dato buoni frutti. Mi piacerebbe fare due squadre: da un lato quelli che vogliono tenere in mano l’ascia di guerra, si tratti di Matteo Renzi, di Carlo Calenda, di uno qualunque dei fuoriusciti dal Pd e dall’altro quelli che non ce la fanno più a guardare in cagnesco il compagno e la compagna della porta accanto, che pensa che Di Maio debba cercarsi un lavoro, che la sinistra anche quando sembra morta risorge sempre, magari mettendo un po’ più di tre giorni. Qui c’è la gratitudine che dobbiamo a persone serie come Legnini e Zedda. E io voglio sperare che dovremo a Nicola Zingaretti.