Cosa rischia l'Iran con le dimissioni di Zarif

Era uno dei giovani iraniani andati a studiare negli Stati Uniti e rientrati per servire l'ayatollah Khomeini. «Zarif l'americano» lo chiamano ancora a 40 anni dalla rivoluzione islamica gli ultraconservatori, a rimarcare come non si siano mai fidati di lui. Eppure la Repubblica islamica ha diversi dirigenti formati nelle migliori università americane e finiti, come la vicepresidente Masoumeh Ebtekar, ad assaltare l'ambasciata americana nel 1979. In quegli anni Javad Zarif, il ministro degli Esteri iraniano che, di colpo e senza spiegazioni, ha annunciato le dimissioni via Instagram, era uno studente modello dell'Università di San Francisco e poi di Denver. Si infiammò per la rivoluzione islamica negli States, mentre come Ebtekar, la Sister Mary traduttrice dei messaggi degli ostaggi americani all'ambasciata, leggeva gli scritti del teorico dello sciismo rosso Ali Shariati.

IL PARADOSSO DELLE DIMISSIONI VIA INSTAGRAM

Non capita tutti i giorni in Iran che un ministro chiave del governo annunci di lasciare l'incarico su uno dei social network censurati dalla Guida suprema Ali Khamenei. Tanto più nel pieno delle celebrazioni dell'anniversario della rivoluzione del 1979, mentre l'Iran tenta di mostrare compattezza in risposta delle nuove sanzioni americane. Zarif, 59 anni, è il volto moderato della Repubblica islamica, l'artefice dell'accordo internazionale sul nucleare del 2015 (Jcpa) e il ministro più importante del presidente Hassan Rohani, rieletto grazie all'appoggio dei riformisti e alla spinta al cambiamento della giovane popolazione iraniana. Anche il gesto spiazzante delle dimissioni via Instagram è un risvolto della sua personalità: sempre duro verso «l'ignoranza da Medio Evo di Donald Trump» e più in generale verso l'«unilateralismo» della politica estera degli Usa, ma morbido, per esempio, verso segretari di Stato americani come John Kerry, il vice di Barack Obama, e ancor di più verso i leader europei.