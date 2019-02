Il dibattito dentro al M5s dopo il crollo alle elezioni in Sardegna

Secondo il sottosegretario della Farnesina, inoltre, «prima bisogna fare e poi comunicare, bisogna essere più concreti. La gente ci ha mandato al governo per governare non per rincorrere gli altri e annunciare. E credo sia utile portare a casa risultati concreti perché la gente ha speranza in noi, ha messo grandi aspettative. Al governo non si può continuare ad avere un approccio barricadero come quello di prima con urla, toni alti...». In più quando gli è stato chiesto provocatoriamente se il Movimento perde voti quando il ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli parla, Buffagni ha titubato e poi si è limitato a dire: «Non posso rispondere».