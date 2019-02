I flussi elettorali delle elezioni regionali 2019 in Sardegna

LA CRONICA DEBOLEZZA LOCALE DEI GRILLINI

Le cause, secondo il Cattaneo, risiedono «nella risaputa debolezza locale del M5s, che soffre di una classe politica per molti versi priva delle capacità e delle risorse politiche per conquistare consensi sul territorio». Inoltre, questo stop, che finisce per premiare forze concorrenti, «sembra però implicare che dietro a esso vi sia un giudizio sulla performance governativa del partito».