Appello di Liliana Segre per salvare la traccia di Storia alla maturità

La senatrice a vita Liliana Segre ha fatto appello al ministro dell'Istruzione Bussetti perché ripristini la traccia di Storia all'esame di maturità già dal prossimo anno scolastico. «Un esame di maturità senza la Storia mi fa paura. Per questo chiederò al ministro Bussetti di ripensarci», ha detto in un'intervista a Repubblica. «Da cittadina ho chiesto un incontro con il ministro», ha spiegato, «vorrei capire il perché della soppressione della Storia, che ritengo un atto molto grave. Io mi sono sempre occupata di memoria. Ma memoria e Storia vanno insieme. Da trent'anni rendo testimonianza sulla Shoah nelle scuole, e vedo la fatica che talvolta fanno i professori per contestualizzare il mio racconto. Può capitare che nell'ultima classe delle superiori non si arrivi a svolgere l'intero programma e ci si fermi alla Grande Guerra. Invece sarebbe utile studiare i totalitarismi, i genocidi e la complessità di tutto il Secolo Breve». Sottolinea che se la traccia è stata soppressa perché meno del 3% degli studenti la sceglieva e bisogna porsi il problema di come la Storia viene insegnata. «Ecco, al ministro Bussetti vorrei riuscire a dire anche questo. Non rubiamo la Storia ai nostri ragazzi. Ne hanno un immenso bisogno», conclude.

IL MONITO DI LILIANA SEGRE CONTRO IL RAZZISMO

«Ricordare è sempre importante. Il razzismo non è mai sopito, oggi riemerge in molte forme, così come l'indifferenza generale, quando i senza nome eravamo noi ebrei. Oggi percepisco la stessa indifferenza per quelle centinaia di migranti che muoiono nel Mediterraneo, vorrei che tutti partecipassero con pietà e umana commozione al dramma di tanti bambini resi orfani e adulti perseguitati o cacciati di casa, ora come allora»: è l'appello che la Segre ha inviato agli organizzatori del ciclo Prove tecniche di umanità. Come reagire al razzismo e ai discorsi d'odio, quattro incontri per la cittadinanza, dal 1 al 21 marzo a Sociologia a Trento, con l'obiettivo di proporre agli studenti, e alla società civile «riflessioni e pratiche per acquisire strumenti conoscitivi, relazionali e di cittadinanza attiva, per accrescere la consapevolezza e la capacità di rielaborazione e reazione di fronte a discorsi d'odio e comportamenti razzisti» spiega l'ateneo.