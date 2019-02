Se Cacciari e D'Alema tornano a proporre un dialogo col M5s

ADDIO VOCAZIONE MAGGIORITARIA

Voterò Nicola Zingaretti ma non sarò un suo fan. Credo che lui sia un anti-leader e che sappia tenere assieme cose diverse, tutto ciò può dargli la pazienza e la buona lena per aggregare quello che oggi appare diviso per sempre. Non temo la scissione renziana. Mi dispiacerebbe se andassero via, ma prenderebbero meno voti (lo dico con rispetto) di Potere al Popolo. A sinistra non c’è altra strada che non sia quella contraria al partito a vocazione maggioritaria, cioè il partito a vocazione minoritaria che come una formichina metta insieme realtà, passioni, lasciando tutti sempre insoddisfatti ma facendoci fare un passo in avanti rispetto a quel maledetto giorno in cui siamo precipitati al 18%. Un tempo una rivista satirica fece l’elenco delle correnti del Pci, sì del Pci, e ne inventò una chiamata «Basta con le chiacchiere» a capo della quale collocò un uomo intelligentissimo come Gerardo Chiaromonte. Era uno scherzo, uno sfottò, ma mi piacerebbe se oggi un Chiaromonte dei nostri tempi fondasse questa corrente.