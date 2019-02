Perché il troppo successo può indebolire Salvini

C’è un’immagine che rende bene la situazione in cui si trova l’attuale maggioranza gialloverde. Lega e Movimento 5 stelle sono due individui che stanno naufragando in mare. Solo che il primo è un provetto nuotatore, il secondo neanche sa galleggiare. E allora si dimena, affonda e cerca di aggrapparsi al suo compagno nel disperato tentativo di stare a galla. Il rischio, naturalmente, è quello di diventare per lui, che potrebbe cavarsela benissimo da solo, una zavorra che lo inabissa. Tornando dalla metafora alla realtà, ovvero alla politica, Matteo Salvini è un leader che potrebbe proseguire in solitudine lasciando al suo destino un alleato sempre più diviso e in crisi di consensi, oppure è obbligato a proseguire la strada con lui. Questo è il dilemma che le elezioni sarde, assieme ad altre che le hanno precedute e probabilmente a quelle che verranno, che il capo del Carroccio è chiamato a sciogliere.