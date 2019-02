Storia del Partito sardo d'Azione da Lussu a Salvini

IL PSD'AZ TERZO PARTITO DELLA SARDEGNA CON IL 9,9%

Il Psd'Az non è il più antico partito d’Italia esistente, come si è sentito ripetere sull’onda dell’euforia non solo per la conquista del governatore, ma anche per i risultati ottenuti alle Regionali (dove la lista ha ottenuto il 9,9%, dietro al 13,45% del Pd e all’11,36 della Lega, ma davanti al 9,71 dei cinque stelle e all’8,02 di Forza Italia). Esistono formazioni dalla storia più lunga. Il Psi per esempio nacque nel 1890 e il Pri nel 1895, ed entrambi ancora esistono, anche se ridotti ai minimi termini rispetto ai fasti del passato. Il Pri, però, è dal 2013 che non ha più eletti in parlamento, anche se nella scorsa legislatura era riuscito a ricomparire come sigla grazie all’adesione dei fedeli all’ex-sindaco di Verona Flavio Tosi dopo la rottura con la Lega. E il Psi ha sì un deputato e un senatore, ma l’attuale sigla esiste solo dal 2008, anche se il partito si proclama idealmente erede dello storico Psi sciolto nel 1994. Dal canto suo Solinas è stato eletto senatore in un collegio blindato della Lombardia in lista con il Carroccio, riportando così in Aula i sardisti per la prima volta dal 2001. È dunque corretto sostenere che il Partito Sardo d’Azione è oggi il partito con l'esistenza ininterrotta più lunga in parlamento.