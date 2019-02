Il modello politico di Salvini è la turbodemocrazia di Putin e Trump

SALVINI È IL MIGLIORE PROFESSIONISTA DELLA POLITICA IN CIRCOLAZIONE

Non sono un fan del centrodestra salviniano, e non giuro neppure che alle prossime elezioni politiche lo voterò, se resta tal quale. Ma sono un estimatore di Salvini, che considero il migliore tra i professionisti della politica rimasti sul campo. Io non deploro i politici di professione, anzi li considero l’unica specie di politici esistenti in natura, essendo la politica un’attività totalizzante (l’unica eccezione parrebbe Berlusconi, che in realtà conferma la regola: da 25 anni non si occupa che di politica). Il vicepremier è un talento naturale, ed è suo il miracolo di aver trasformato il cespuglio leghista nel primo partito italiano. Ho seguito, da appassionato di politica, i suoi passi. E prevedevo il suo successo, pur se in misura minore di quello attuale.