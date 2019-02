I guai della grillina Giulia Sarti dopo le dimissioni per rimborsopoli

Dopo l'autosospensione dal Movimento 5 stelle per il caso rimborsi, non sembrano finiti i guai per la deputata grillina Giulia Sarti. Il capo politico del Movimento, Luigi Di Maio vuole metterla alla porta: le dimissioni dalla presidenza della Commissione Giustizia della Camera sono un «atto doveroso» così come, in attesa della valutazione dei probiviri, «credo che l'espulsione sia doverosa». Anche il portavoce del premier Giuseppe Conte e spin doctor del M5s, Rocco Casalino, l'ha scaricata con una nota negando le sue presunte pressioni sulla decisione della Sarti di denunciare l'ex fidanzato per salvare la faccia sulle "restituzioni fantasma": «Sarti si è probabilmente coperta dietro il mio nome con l'allora compagno, se avessi saputo di questi ammanchi o di giri strani l'avrei immediatamente riferito al capo politico e ai probiviri. Io non tutelo i parlamentari, ma il Movimento, come sanno tutti».

IL PD CONTRO CASALINO: «ISTIGAZIONE A DELINQUERE»

Nonostante la smentita di rito, il Partito democratico non ha mollato la presa sulla vicenda: nell'Aula della Camera Alessia Morani ha chiesto formalmente che Conte «venga a riferire di questi fatti gravissimi e allontani immediatamente il soggetto Rocco Casalino che si è coperto di un reato, l'istigazione a delinquere, e che svolge non un ruolo di garanzia come portavoce del presidente del Consiglio».