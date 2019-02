Buffagni in odore di conflitto d'interessi sulla Esaote

Stefano Buffagni, il sottosegretario grillino di osservanza Casaleggio che con alterne fortune si occupa di nomine per conto di Luigi Di Maio, in questo momento ha diverse gatte da pelare: dall'influenzare le scelte che spettano a Cassa depositi e prestiti (Cdp) per le controllate che hanno i vertici in scadenza – si è speso alla grande per la riconferma di Marco Alverà in Snam – ad attaccare i cocci del rapporto andato in frantumi con Giancarlo Giorgetti, il suo omologo della Lega per la gestione del sottogoverno. Ma sta per averne una che in confronto le altre saranno niente: qualcuno del mondo pentastellato, che evidentemente non gli vuole bene, ha predisposto un dossier su suo padre Claudio, altissimo dirigente della Esaote, l’azienda genovese che si occupa di prodotti biomedicali.