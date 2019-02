Vertice di governo tra Conte, Salvini e Di Maio su Tav e appalti

Secondo indiscrezioni sembra che a chiedere di accelerare e chiudere dossier sul tavolo da troppo tempo, dalla Tav all'autonomia, sia stato Salvini. Che avrebbe fatto sapere a Luigi Di Maio che rinviare non si può più. Non si può arrivare alle europee di fine maggio restando fermi, inerti. Glielo dirà anche di persona, in un incontro a quattr'occhi che potrebbe esserci già nelle prossime ore. Ma lo fa capire anche in pubblico: «Ho dato la mia parola e il governo non cade ma M5s continui a lavorare». C'è un solo fattore - spiegano i leghisti a Montecitorio - in grado di far saltare il patto di governo tra Lega e M5s: il malcontento che sale dai territori. Non solo lo stop alla Tav e l'Autonomia, ma anche la percezione della frenata economica: se non si fa niente per dare un segnale di inversione di rotta, rischia di sfumare il consenso di cui (al netto del calo M5s) ancora gode il governo nel suo insieme. Dare la colpa ai rigoristi di Bruxelles, nella campagna per le europee, può non bastare. E l'ottimismo sfoggiato davanti alla bocciatura dei conti italiani da parte dell'Ue, rischia di non reggere l'urto di una gelata dell'economia che è iniziata a metà 2018 e potrebbe registrare a inizio 2019 un calo di consumi ed export. Ecco perché Salvini prova a imprimere un'accelerazione. Sulle Autonomie, incontrando i presidenti di Lombardia e Veneto (si proverà ad accelerare le richieste delle regioni del Sud, ma senza bloccare l'iter già avanzato al Nord). E sulla Tav, su cui Salvini ha la sponda di Tria.