Vi spiego perché voglio un partito a vocazione minoritaria

SERVE UN PARTITO CHE SIA AGGREGATORE DI IDEE E FORZE DIVERSE

Anche da qui nasce la mia convinzione che la stagione da chiudere è quella del Partito a vocazione maggioritaria. Ho usato e uso invece la formula, non attrattiva, del partito a vocazione minoritaria che vuol dire immaginare un partito, che non può non essere il Pd (vedere i sondaggi sulla sinistra radical per capire il distacco dal popolo di questa area), che ha come ragione di vita il fatto di porsi come aggregatore di idee e di forze diverse, cioè un portatore sano di unità politica. Io penso che Nicola Zingaretti, l’anti-leader, possa svolgere bene questo ruolo. Non credo che la minaccia a questa operazione verrà da Matteo Renzi (non male ieri sera da Bruno Vespa) perché non c’è elettorato per un suo eventuale partitino. Né temo la concorrenza a sinistra dove pure mi auguro che gli “identitari”, capaci di convegni a ripetizione ma privi di azioni politiche nella società, possano fare un buon risultato (così per non disperdere il voto).