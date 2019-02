C'è Bugani dietro la deroga al vincolo dei due mandati?

LA STRIGLIATA DI GRILLO SUI DUE MANDATI

Aprire alle alleanze con le liste civiche e al doppio mandato per i consiglieri comunali era un'idea già espressa da Bugani a giugno del 2017. Il consigliere bolognese, a un anno dalla sconfitta per la corsa a sindaco di Bologna che lo vide fermo al 17% e fuori dal ballottaggio, disse che per radicarsi sui territori c'era bisogno di più tempo. Dieci anni erano pochi e lanciava il suo collega di scranno, Marco Piazza, come futuro leader cittadino per il 2021. Fu aspramente criticato e scaricato da Beppe Grillo che sul blog scrisse un post per fugare ogni dubbio: «Il doppio mandato non si tocca». E subito Bugani fece retromarcia dicendo di non puntare a un terzo mandato.