Come Enrico Letta sta preparando il suo ritorno

Pacato e sorridente, in una parola “sereno” se non fosse che riferito a Enrico Letta questo aggettivo rievoca scheletri politici pronti a riemergere dall’armadio del centrosinistra. Letta arriva a Roma InConTra, il salotto televisivo di Enrico Cisnetto, al termine di una giornata romana ricca di apparizioni pubbliche. La motivazione ufficiale, come sempre accade in questi casi, è la presentazione del suo ultimo libro (Ho imparato, edito da Il Mulino), che già dal titolo sa di ripartenza, oltre che di presa di coscienza degli errori commessi. In realtà si tratta di un dirompente ritorno sulla scena politica, proprio in coincidenza con le elezioni regionali in Abruzzo e Sardegna, dei tumulti del governo, ma soprattutto delle Primarie di quel che era il suo partito, il Pd, che domenica 3 marzo 2019 deve scegliere il nuovo segretario. Insomma Enrico Letta c’è, e non si nasconde più. Troppo rilevante il suo peso specifico nel diffuso dilettantismo odierno, troppo recente il suo eclissarsi dalla politica direttamente da Palazzo Chigi.