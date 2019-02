Ok alla mozione di Fratelli d'Italia contro il Global Compact

Il governo è impegnato "a non sottoscrivere il Global Compact" e "a non contribuire in alcun modo al finanziamento del relativo trust fund": lo prevede una parte della mozione di Fdi approvata dall'Aula della Camera in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina e della mafia nigeriana approvata dall'Aula della Camera. La maggioranza si è astenuta: questa parte della mozione, su cui il governo si era rimesso all'Aula, è stata votata solo da Fi e Fdi; Pd e Leu han votato contro. Il governo è impegnato "a non sottoscrivere il Global Compact" e "a non contribuire in alcun modo al finanziamento del relativo trust fund": lo prevede una parte della mozione di Fdi approvata dall'Aula della Camera in materia di contrasto dell'immigrazione clandestina e della mafia nigeriana approvata dall'Aula della Camera. La maggioranza si è astenuta: questa parte della mozione, su cui il governo si era rimesso all'Aula, è stata votata solo da Fi e Fdi; Pd e Leu han votato contro.