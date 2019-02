Lo scontro sulla legittima difesa tra Anm e governo

Il rinvio della discussione in parlamento della riforma sulla legittima difesa «è una buona notizia, speriamo che sia sine die». A dirlo è stato il presidente dell'Associazione nazionale magistrati Francesco Minisci intervistato da Radio anch'io, evidenziando che la riforma presenta «gravi profili di incostituzionalità».

PER MINISCI NON C'È BISOGNO DELLA RIFORMA

«Noi vogliamo che la riforma non si faccia», ha detto Minisci. «Non ce n'è bisogno perché l'istituto della legittima difesa è sufficientemente regolamentato. La tutela rafforzata della legittima difesa nel domicilio e nel negozio è già stata introdotta nel 2006». Oltretutto con questa riforma, ha aggiunto, «si lancia il messaggio sbagliato che se succede un fatto astrattamente riconducibile alla legittima difesa non si deve fare nessun accertamento. Questo non è possibile perché se un soggetto muore le indagini il pm le deve fare». I profili di incostituzionalità sono invece legati al fatto che la riforma «fa differenza tra la legittima difesa e le altre scriminanti, che hanno invece tutte la stessa dignità».

«LE DECISIONI SULLA PENA SPETTANO SOLO ALLA MAGISTRATURA»

Il presidente dell' Anm è poi tornato sulla polemica con il ministro dell'Interno Matteo Salvini per le dichiarazioni sul caso dell'imprenditore in carcere per avere sparato a un ladro. «Noi abbiamo molto chiaro il perimetro della nostra azione e non lo vogliamo superare, ma reagiamo se viene invaso. Le decisioni sulla modalità e sulla durata della pena spettano solo alla magistratura non al ministro dell'Interno». La risposta di Salvini non si è fatta attendere: «Le dichiarazioni dell'Associazione nazionale magistrati sono di una gravità assoluta, non spetta a un magistrato dire quale legge bisogna fare e non fare. Si mettano l'anima in pace, sia in redazione al Corriere della Sera che i magistrati di sinistra: la legittima difesa sarà legge entro marzo».