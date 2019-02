Il Senato ha dato il via libera al decretone tra la bagarre

Nel corso delle dichiarazioni di voto sul decreto, Taverna non ha risparmiato critiche e provocazioni a nessuno dei governi che hanno preceduto i gialloverdi, cominciando proprio da quello a guida Matteo Renzi, intervenuto poco prima in Aula per criticare il provvedimento. «Qualcuno dice che il reddito di cittadinanza è elemosina. Magari ce lo dice chi l'elemosina l'ha fatta veramente, con gli 80 euro. E a qualcuno l'ha pure chiesta indietro. Dov'è la sinistra? L'avete rinnegata in tutti i modi, avete proposto persino un referendum per abolire l'unica misura che combatte la disuguaglianza». Ma dai banchi dei senatori, Taverna, in qualità di vicepresidente del Senato, ha anche ripreso i colleghi giudicati troppo rumorosi: «Laus la debbo riprendere anche quando non sono alla presidenza per la sua scortesia e maleducazione?», ha detto al senatore dem. Poi le parole rivolte a Forza Italia e ad Antonio Saccone che il giorno prima aveva mostrato in Aula un gilet con la foto di Luigi Di Maio in versione steward: «Noi siamo fieri di avere un capo politico che a 32 anni è incensurato e ha fatto lavori umili, come tutti i ragazzi italiani, prima di fare il ministro. Non sono certo io a doverle ricordare la storia del suo capo politico». Di fronte alle reazioni dei colleghi, molti alzatisi in piedi, Taverna si è quindi rivolta a Casellati: «Li mandiamo a sedere presidente?», ha incitato.