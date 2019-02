L'Olanda ha comprato il 13% di AirFrance - Klm senza dirlo a Parigi

IL CDA SPIEGA DI NON ESSERE STATO CONSULTATO

Il 27 febbraio il cda della compagnia ha emesso una nota sull'operazione in cui si spiega che il consiglio «prende atto» dell'acquisizione precisando che è stata realizzata «senza alcuna consultazione». Il cda, è scritto ancora nel comunicato, «monitorerà da vicino le conseguenze di questa nuova partecipazione sul Gruppo, i suoi dipendenti, la sua struttura di governance e il suo valore di mercato». Il board assicura inoltre che «questa iniziativa non avrà un impatto negativo sulla nuova dinamica di lavoro del Gruppo e delle sue società, recentemente avviata dal ceo». Questa acquisizione avviene dopo una serie di discussioni con tutti gli azionisti, incluso lo Stato olandese, e l'approvazione all'unanimità del Gruppo dell'organizzazione manageriale sotto la guida del ceo Benjamin Smith, in uno spirito di dialogo aperto e dibattito», spiega il board nella nota, aggiungendo: «Il Gruppo era anche pronto a confermare l'impegno del Governo olandese a continuare a rafforzare lo sviluppo di Schiphol come hub europeo per sostenere lo sviluppo di Klm». Il consiglio si appella quindi a «tutti i manager e allo staff affinché si concentrino sugli sviluppi commerciali e i miglioramenti operativi per aiutare il Gruppo Air France-Klm come primario gruppo di trasporto aereo in Europa».