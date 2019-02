La chiamata alle urne di Prodi per le primarie del Pd

Il fatto che il padre dell'Ulivo lanci questo appello senza schierarsi tra i tre contendenti dovrebbe aiutare a superare la soglia del milione dei votanti ai gazebo, che darebbe una grande forza legittimante al futuro segretario. Il 28 febbraio all'ora di pranzo Giachetti, Zingaretti e Martina saranno impegnati su Sky nell'unico confronto Tv in vista delle primarie. Il format è quello dei precedenti duelli ospitati dall'emittente: Fabio Vitale farà le domande ai tre contendenti che avranno un tempo definito per rispondere, con possibilità di replica, con domande incrociate e appello finale di ciascuno. Una vigilia scandita dall'annuncio da parte sia di Martina sia di Zingaretti di voler promuovere, in caso di vittoria, una segreteria unitaria.

GIACHETTI: «L'UOMO PER BATTERE SALVINI SONO IO»

Idea respinta da Giachetti, che semmai ha sottolineato la diversità della sua mozione rispetto a quella degli altri due, incentrata nella difesa orgogliosa di una linea riformista: «L'uomo giusto per battere Salvini sono io, non Zingaretti, altrimenti avrei appoggiato lui». E poi l'ulteriore attacco: se dovesse vincere Zingaretti e dovesse proporre un patto, «locale o nazionale» con M5s, e se dovessero «rientrare gli scappati di casa» di D'Alema e Bersani, lui «toglierà il disturbo». Concetto rilanciato anche da Sandro Gozi: se Zingaretti mira a fare un "Ds in versione 2.0", farà le valige anche l'ex sottosegretario «di Renzi e Gentiloni». La sottolineatura dell'aver fatto parte del governo Gentiloni, suona anche polemica verso l'ex premier che, insieme a molti altri ministri del governo Renzi (Franceschini, Minniti, Madia, Pinotti) ora appoggiano Zingaretti. Matteo Renzi si mantiene distante dalle primarie: «Vinca il migliore: hanno detto tutti che non faranno accordi col M5s e non torneremo al Pds». Con il governatore del Lazio si è schierato anche un'altro ex premier, Enrico Letta, in questi giorni attivissimo in Italia, tanto da dare l'impressione di un suo possibile nuovo impegno in caso di affermazione di Zingaretti.