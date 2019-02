Servono 15 atti per avviare il reddito di cittadinanza nel 2019

LE PRIME SCADENZE A MARZO

Il 31 di marzo è la prima delle scadenze vincolanti: entro quella data vanno infatti definiti con decreto attuativo del ministero del Lavoro, insieme ad Anpal e Garante, le modalità di accesso e condivisione dei dati tra le varie amministrazioni sul Sistema informativo del Reddito di cittadinanza, che sarà strutturato in due piattaforme. Per mettere in piedi il sistema, peraltro, il ministero può avvalersi anche di società esterne, o anche in house, ma vanno stipulate apposite convenzioni. Entro la fine di marzo vanno anche individuate le modalità per consentire alle imprese che assumono al Sud di ottenere il doppio bonus sotto forma di credito d'imposta.

LA MACCHINA DEI CONTROLLI PARTE SOLO AD APRILE

La macchina dei controlli non sarà invece pienamente operativa prima di fine aprile, termine entro cui adottare un decreto di concerto con il Mef e sempre sentito il Garante, per il monitoraggio delle spese. Va inoltre stipulata una convenzione con la Guardia di Finanza mentre l'Inps dovrà adottare un provvedimento ad hoc, sentito il Garante, per l'acquisizione delle informazioni necessarie a verificare i requisiti di accesso al beneficio. Sempre entro aprile il ministero guidato da Luigi Di Maio dovrà anche stilare la lista dei Paesi extra Ue dai quali non è possibile ricevere documentazione su patrimonio e composizione del nucleo familiare, uno dei paletti aggiunti al Senato.

LAVORI SOCIALMENTE UTILI: SI PARTE ENTRO LUGLIO

Entro luglio poi andrà adottato il decreto per la suddivisione del beneficio ai vari componenti del nucleo familiare, che riceveranno la loro parte ciascuno con una card. Luglio è anche il termine che hanno i Comuni per attivare «le procedure amministrative per l'istituzione» dei lavori socialmente utili, fino a 16 ore, per i percettori del reddito. C'è poi la partita con le Regioni, senza scadenza specifica ma con l'urgenza di essere chiusa per fare partire la riforma dei centri per l'impiego. I governatori andranno sentiti sia per l'assunzione dei navigator da parte dell'Anpal, sia per predisporre un modello del Patto per il Lavoro, e un accordo servirà anche per stabilire i casi di esonero dagli obblighi.