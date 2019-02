Ecco la riforma del governo del codice degli appalti

È atteso all'esame del Consiglio dei ministri il 28 febbraio il disegno di legge delega per la modifica del codice degli appalti e più in generale le deleghe al governo in materia di semplificazione. Si tratta, in pratica, delle deleghe che "spacchettano" il disegno di legge portato in Consiglio dei ministri da Luigi Di Maio e approvato il 12 dicembre, ma che non è mai arrivato in Parlamento. I disegni di legge dovrebbero essere una decina ma solo alcuni saranno licenziati subito, tra cui quello sulle modifiche del codice degli apppalti. In origine il disegno di legge semplificazioni conteneva almeno 21 deleghe, dalla "rivalutazione" dei casi in cui è possibile vendere monumenti alle detrazioni fiscali per i costi della burocrazia, passando per nuove norme sull'eredità e il lavoro, l'edilizia, oltre alla riforma del codice degli appalti e l'energia, con la liberalizzazione del mercato nonché la regolazione di prezzi e tariffe.

IN ARRIVO LA CENTRALE PER LA PROGETTAZIONE

In Commissione finanza alla Camera, il ministro Giovanni Tria aveva spiegato che «la legge sugli appalti imbavaglia e rende pericolosa qualunque decisione». Verrà implementata anche una «centrale per la progettazione» cui si potranno rivolgere gli uffici che non sono in grado di avviare autonomamente i progetti, per il taglio del personale degli ultimi anni. La centrale, ha chiarito Tria, «non toglie competenze a nessuno ma rende possibile chiedere aiuto».

NEL TESTO ANCHE I SUGGERIMENTI DI SALVINI

Fonti di Palazzo Chigi hanno precisato che lo schema approntato dal premier Giuseppe Conte e dal ministro dei Trasporti Danilo Toninelli è integrato dai suggertimenti del ministro degli Interni Matteo Salvini.