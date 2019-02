Sarti, Tibusche e il finale a colpi di pop corn

Ora la denuncia presentata contro l’amato, Bogdan Tibusche - anche se lui preferiva farsi chiamare Andrea De Girolamo -, ovvero il capro espiatorio, sta per essere archiviata, non foss’altro che avendo piena delega di operare sul conto corrente della allora fidanzata, non avrebbe commesso alcun reato, se non quello politico di aver trasgredito le regole del Movimento all’insaputa di uno dei suoi esponenti di spicco. La Sarti, per inciso, è presidente della Commissione Giustizia della Camera, incarico che le fu dato a conferma della ribadita fiducia all’indomani della scoperta della sua morosità. Adesso invece, complici Le Iene, viene fuori che la deputata sapeva tutto, e che il Tibusche agiva, se non su suo mandato, sotto l’egida della sua benevola omissione.