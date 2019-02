Tria ha detto che Saccomanni fu ricattato sul bail-in

Al momento dell'introduzione del bail-in in Italia «erano tutti contrari» e «anche la Banca d'Italia in modo discreto si oppose». Ma il ministro dell'Economia dell'epoca, Fabrizio Saccomanni, «fu praticamente ricattato dal ministro delle Finanze tedesco», ovvero Wolfgang Schäuble, con la minaccia che se il nostro Paese non avesse accettato le nuove regole per il salvataggio degli istituti di credito in difficoltà «si sarebbe diffusa la notizia che il sistema bancario italiano era prossimo al fallimento». La "bomba" è stata sganciata in parlamento dall'attuale titolare del Tesoro, Giovanni Tria, nel corso di un'audizione di fronte alla commissione Finanze del Senato. Sempre a proposito del bail-in, il ministro ha aggiunto di non vedere «la possibilità che in tempi brevi possa essere abolito». La sua personale opinione, tuttavia, è che «dovrebbe essere abolito». Tria ha spiegato infatti di condividere il giudizio espresso sul bail-in dal presidente dell'Abi Antonio Patuelli, che ha definito desueta tale norma.

COME FUNZIONA IL BAIL-IN

Il bail-in è entrato in vigore il primo gennaio 2016 in tutti i Paesi europei con l'ormai famosa direttiva Brrd. Prevede che, nel caso in cui una banca dell'Eurozona dovesse andare in crisi, possa essere "salvata" non più dallo Stato, ovvero a carico dell'intera collettività come succedeva prima. Ma accollando agli azionisti, agli obbligazionisti e ai correntisti della banca stessa un importo non inferiore all’8% delle passività totali dell'istituto. Dal bail-in sono esclusi: i depositi fino a 100 mila euro; la liquidità per conto del cliente; le passività garantite; le passività interbancarie con scadenza inferiore a sette giorni; i debiti verso i dipendenti, se favoriti dalla normativa fallimentare; le attività oggetto di una relazione fiduciaria.