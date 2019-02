Il giallo del post di Grillo sul vincolo del doppio mandato

Ma sulle regole fondative del M5s aveva espresso un'opinione chiara e ferma. «Le regole del Movimento 5 stelle si basano sui nostri principi e non sono derogabili. Il limite dei due mandati è una di queste regole», scrisse sul Blog a giugno 2017 rispondendo a un'intemerata di Massimo Bugani, consigliere comunale di Bologna, socio di Rousseau e ora vice capo segreteria di Di Maio, che già allora si era espresso favorevolmente per la deroga. E sulle alleanze? «Né con il Pd, né con la Lega, né con altri. Quando andremo al governo presenteremo al parlamento i nostri punti del programma di governo». Così parlava Grillo. Le cose sono andate molto diversamente. Che ne è stato di quell'avvertimento? Non si sa. Potrebbe essere solo un "errore tecnico" e temporaneo, un problema di connessione, di migrazione tra siti, ma dal Blog di Grillo quel post in difesa delle regole risulta svanito, cancellato, ridotto a un triste: «Ooops... Error 404. Sorry, but the page you are looking for doesn't exist».