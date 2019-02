Le regole del confronto su Sky Tg24 tra i candidati alle Primarie Pd

Il confronto fra i candidati alla segreteria del Partito democratico va in onda. Appuntamento giovedì 28 febbraio 2019 alle ore 13 su Sky Tg24. Negli studi romani si affrontano Roberto Giachetti, Maurizio Martina e Nicola Zingaretti, prima del voto del 3 marzo. Conduce Fabio Vitale: la sfida è in programma in diretta sui canali 100 e 500 di Sky e, visibile a tutti, sul canale 50 del digitale terrestre. La replica del confronto è prevista poi sugli stessi canali alle 20.30.

LE REGOLE: RISPOSTE IN UN MINUTO E DOMANDE INCROCIATE

Gli aspiranti al ruolo di guida del Pd sono pronti a disporsi in studio secondo un ordine già definito per sorteggio. Da sinistra a destra: Giachetti, Martina e Zingaretti. Format caratteristico dei confronti ospitati da Sky: risposte scandite da un countdown (un minuto al massimo), medesime possibilità di replica per tutti (quattro da 30 secondi ciascuna), domande incrociate tra i candidati, un appello finale. Sempre tramite sorteggio sono state definite anche le modalità delle domande incrociate: Martina deve porre una domanda a Giachetti, Giachetti a Zingaretti e Zingaretti a Martina. Il regolamento è stato condiviso in un incontro tra i portavoce, i rappresentanti dei candidati e la redazione di Sky Tg24.