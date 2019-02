Chi sono i candidati alle Primarie Pd 2019

L'ora della resa dei conti è arivata. Il 3 marzo il Partito democratico è chiamato a scegliere il suo nuovo segretario. Dopo il voto dei circoli, i candidati ufficiali sono Nicola Zingaretti, Maurizio Martina e Roberto Giachetti, in rigoroso ordine di preferenze. Il governatore del Lazio ha ottenuto il 47,38% dei voti tra gli iscritti, staccando di oltre 10 punti Martina al 36,1%. Al terzo posto Giachetti all'11,13%. Si vota dalle 8 alle 20. Potranno esprimere la loro preferenza le elettrici e gli elettori che «dichiarino di riconoscersi nella proposta politica del Pd e accettino di essere registrati nell’Albo pubblico». Occorrono un documento di riconoscimento, la tessera elettorale e due euro (fatta eccezione per i tesserati in regola con il pagamento della quota).

CHI È NICOLA ZINGARETTI, IL GRANDE FAVORITO

Il grande favorito è Nicola Zingaretti, che forte della vittoria alle Regionali del Lazio del 4 marzo 2018 – il solo risultato positivo, agevolato dalla corsa in solitaria del sindaco di Amatrice Sergio Pirozzi, incassato dal Pd in un giorno di débâcle elettorali – ha ufficializzato la candidatura a settembre, dal palco della Festa dell'Unità di Ravenna. Zingaretti punta sul fatto di rappresentare un elemento di discontinuità con il passato, cioè con la leadership renziana, e di essere quello più "a sinistra", più per sua la storia personale che per il programma.

CHI È MAURIZIO MARTINA, IL CANDIDATO TRASVERSALE

L'ex segretario reggente Maurizio Martina è sostenuto da numerosi parlamentari renziani o ex renziani (che lo hanno preferito all'ex ministro Marco Minniti), tra cui Graziano Delrio, dal presidente del partito Matteo Orfini e da Tommaso Nannicini. Prima bersaniano, poi cuperliano (sostenne Gianni Cuperlo contro Renzi alle primarie del 2013) da ministro e vicesegretario del Pd non ha lesinato critiche nei confronti di Matteo Renzi.

CHI È ROBERTO GIACHETTI, L'OUTSIDER CHE PARTE DALLE RETROVIE

Parte dalle retrovie, ma per lui è una novità, Roberto Giachetti, ex radicale cresciuto alla scuola di Marco Pannella che potrebbe – almeno sulla carta - contare su un consenso trasversale, dato che il suo animo ambientalista può piacere a sinistra mentre i trascorsi con Francesco Rutelli (ne è stato prima capo della segreteria poi capo di gabinetto) e il fatto che sia stato tra i fondatori della Margherita potrebbero invece farlo apprezzare ai centristi. Bobo non ha mai rinnegato il suo essere renziano.