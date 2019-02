Caro Calenda, non faccia Mandrake

Guido Crosetto è un gigantesco deputato, ovvero oggi, per sua volontà, ex deputato, che ha fatto l’imprenditore nella vita, che è stato eletto con Forza Italia e che poi è passato con Giorgia Meloni. Uomo preparato e serio. Quando parla in parlamento o in tivù va ascoltato perché non dice mai banalità. È anche una persona cortese, roba che di questi tempi va difesa con le organizzazioni umanitarie.

L'ASSURDA USCITA SU CROSETTO

Non escludo che possa far bene molte cose e fra queste il presidente della Regione Piemonte. Quello che mi pare poco serio è che Calenda, col suo bel pancino di fuori, pretenda di indicare nella Regione diretta da Sergio Chiamparino il Crosetto come pivot (in ogni senso) del centrosinistra. Lui, il Calenda, che ogni due per tre spara a palle incatenate contro Michele Emiliano, con questa proposta gli fa il verso. La politica come un supermercato. Quello mi piace? Lo voglio. Ma siamo matti?