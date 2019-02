I piani del governo per velocizzare i cantieri

Velocizzare l’assegnazione dei lavori e limitare la pletora di ricorsi che rallenta le opere pubbliche. Danilo Toninelli vuole portare in Consiglio dei ministri lo Sblocca cantieri entro la prima metà di marzo. Dovrebbe essere un decreto, ma al momento il testo è in via di scrittura tra Palazzo Chigi e il ministero delle Infrastrutture, in primo luogo l'ufficio legislativo. Ma prima di questo provvedimento il premier Giuseppe Conte giovedì 28 febbraio porta in Cdm una delega per riformare il codice degli appalti soprattutto nella regolamentazione dei contratti. Ma è sul piano di Toninelli che c'è maggiore attenzione. E maggiore dialettica in maggioranza, come dimostra il vertice delle scorse ore in cui Matteo Salvini ha chiesto sul provvedimento un cambio di passo, rivendicando la paternità dell'intervento, cosa che ha creato dietro le quinte molto malumore tra i 5 stelle.

RIVISTO IL RUOLO DELL'ANAC

Nei giorni scorsi, nella sede del Mit, Toninelli ha tenuto un summit con tutte le parti interessate, compresi alcuni esponenti della commissione Lavori pubblici della Camera e del Senato, dove sono iniziate le audizioni per modificare il codice degli appalti. Non è stata coinvolta, invece, l'Authority anticorruzione (Anac) guidata dall'uscente Raffaele Cantone, il cui ruolo nei piani cambierà: sarà sempre di più un controllore ex post e non più un regolatore preventivo come adesso.

LE NOVITÀ SULLE PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE GARE

Toninelli sta incontrando anche gli stakeholder (lo scorso 21 febbraio è toccato ai costruttori dell'Ance) per illustrare le linee guida del provvedimento. Le principali novità dovrebbero riguardare le procedure di assegnazione di gara. Per tagliare i tempi - e percependo una proposta arrivata dal mondo dei progettisti - gli appalti potrebbero essere affidati già dopo l'apertura delle offerte tecniche ed economiche senza aspettare l'apertura amministrativa. Le aziende hanno chiesto anche di ridurre i controlli autorizzativi della Corte dei Conti ogni qualvolta ci sono delle variazioni rispetto alle delibere approvate dal Cipe.