L'eletto col Psd'Az dipendente del caseificio delle proteste

I PINNA CON MATTEO RENZI

Sarà riuscito a intercettare più il voto ballerino dei pastori o quello dei cosiddetti industriali, i trasformatori? Ai Pinna per cui lavora viene spesso contestato sui social l'acquisto di latte non sardo per i loro prodotti. Accusa sempre negata con forza con dure note stampa e minacce di querela. Non solo. Tra le immagini virali che circolano in Rete c'è quella della visita dell'ex premier Matteo Renzi allo stabilimento a dicembre 2017: non un selfie con i proprietari ma una foto comunque divertente che nei giorni pre voto è diventata un meme nei gruppi Facebook per contrastare il voto a sinistra. Associato tra l'altro ai trasformatori e in continguità anche con la Giunta uscente di centrosinistra, guidata dal professore universitario Francesco Pigliaru (anche lui sassarese).