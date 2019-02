Toninelli e Conte rimandano la decisione sulla Tav

«Entro la prossima settimana ci sarà una decisione» sulla Tav, l'alta velocità Torino-Lione, «questo è certo». La rassicurazione, mentre le lancette corrono veloci verso la scadenza dell'11 marzo quando dovrebbero essere pubblicati i bandi delle gare d'appalto, è arrivata dal ministro delle infrastrutture e trasporti Danilo Toninelli a margine di un evento al Mit, dopo che nell'ennesimo vertice di governo sulla Torino Lione e i cantieri Lega e M5s non sono arrivati ancora all'intesa. «Nei prossimi giorni, prossime ore, facciamo un incontro con Conte e i due vicepremier e chiariremo tutto e, nonostante punto di partenza distanti troveremo una soluzione», ha aggiunto. Di Maio frena sulle autonomie regionali: «Noi sosteniamo l'autonomia ma non lo spacca-Italia», ha detto a Repubblica. L'alleato Matteo Salvini parla delle presunte divisioni nella maggioranza: «L'importante è superare i problemi». Ma ora «bisogna fare più veloce, per sbloccare gli appalti, riaprire i cantieri. Mi impegno a dimezzare i tempi della burocrazia». Il premier Giuseppe Conte, al termine della riunione coi governatori, si è limitato a dire: «Sulla Tav io stesso sto studiando bene il dossier, quindi ci riuniremo per discutere tutti assieme. Oggi incontro Toninelli sul codice degli appalti». E anche se il ministro ha parlato di una decisione entro la settimana prossima, a chi gli chiedeva cosa intendesse fare per i bandi, ha spiegato: «Se partissero non mi preoccuperei» perché «si possono annullare entro sei mesi». Il presidente della Regione Piemonte Sergio Chiamparino si è detto pronto, nel caso le gare non venissero pubblicate, a inviare una lettera per chiedere a Salvini il referendum. Ma al governo appunto hanno già trovato la soluzione senza prendere una decisione.