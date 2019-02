I messaggi di Sarti, Tibusche Bodgan e Casalino messi in ordine

QUANDO CASALINO DISSE: «SEI SICURO NON SIA INNOCENTE?»

Il comunicatore dei cinque stelle, di fronte a questi messaggi pubblicati il 27 febbraio, ha replicato che Sarti ha utilizzato il suo nome per provare a uscire dal guaio in cui si era cacciata da sola, negando però di aver spinto la deputata ad accusare ingiustamente l'ex fidanzato. «Sarti si è probabilmente coperta dietro il mio nome con l'allora compagno, se avessi saputo di questi ammanchi o di giri strani l'avrei immediatamente riferito al capo politico e ai probiviri. Io non tutelo i parlamentari, ma il Movimento, come sanno tutti», ha spiegato. La sera del 27 febbraio, poi, Ansa e Tg1 danno la notizia di un secondo messaggio, questa volta di Casalino, rivolto a Sarti. «Sei sicura che sia stato lui? Sei sicura al 100% della sua colpevolezza? Perché se denunci un innocente commetti reato». Il messaggio è del 15 febbraio. Scagiona Casalino oppure no?

LA VERSIONE DI ANZALDI: CASALINO COINVOLTO

In una nota pubblicata il 28 febbraio, il deputato del Pd Michele Anzaldi nega che Casalino possa uscire pulito da questa storia e accusa il Tg1 di aver fornito un'informazione parziale. Per capire il ragionamento di Anzaldi bisogna guardare alle date: passano circa 48 ore tra quando la Sarti rivela al fidanzato il presunto ruolo di Casalino e la successiva replica del comunicatore. Ecco la versione di Anzaldi: «La chat difensiva di Casalino (dove dice alla Sarti: "Sei proprio sicura che sia stato lui? Se denunci un innocente commetti un reato") è datata 15 febbraio, ma il messaggio in cui la deputata confessa all'ex fidanzato che lo denuncerà su precisa indicazione di Casalino e Loquenzi è di due giorni prima, del 13 febbraio. L'ormai famosa frase "Teso', ti devo denunciare, me lo ha chiesto Ilaria con Rocco per salvarmi la faccia" è di una conversazione del 13 febbraio alle ore 21.43. Ma proprio il 15 febbraio l'ex fidanzato della Sarti (che su Facebook si firma Andrea De Girolamo) inviava a Casalino lo screenshot di due giorni prima, dove la deputata scaricava la decisione della denuncia sul portavoce. E, guarda caso, quel giorno Casalino a tarda sera mandava alla Sarti il messaggio cautelativo "sei proprio sicura che sia stato lui?"».