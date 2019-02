M5s ancora in calo nei sondaggi politici del 28 febbraio 2019

Se si votasse oggi la Lega sarebbe il primo partito, seguito dal Movimento 5 stelle che però è in continuo calo. Sono i dati diffusi dai sondaggi Emg Acqua presentati il 28 febbraio 2019 ad Agorà. Il 31,2% degli intervistati ha risposto che in caso di elezioni sceglierebbe il partito guidato da Matteo Salvini (in rialzo dello 0,5% rispetto alla settimana precedente), il 23,8% ha risposto che voterebbe per i grillini, percentuale in calo dell'1% rispetto alla rilevazione di sette giorni prima. In totale le intenzioni di voto dei partiti di governo raggiungono il 55%.