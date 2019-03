Qual è stata l'affluenza nelle scorse Primarie del Pd

Sulle Primarie del Pd si allunga lo spettro del flop affluenza. I candidati puntano a grandi numeri domenica 3 marzo ai gazebo: nel confronto tv su Sky, Nicola Zingaretti ha indicato la cifra di «oltre un milione», mentre Maurizio Martina ha parlato di «almeno un milione». Roberto Giachetti non si è sbilanciato, ma ha insistito su un successo in termini numerici. Stando a una rilevazione di Demopolis per Otto e mezzo del 26 febbraio, la consultazione però appassiona solo il 10% degli elettori Pd mentre il 27% si è detto informato. Solo il 13% degli elettori dem - circa 800 mila persone - dice che si recherà a votare, mentre l'11% (circa 700 mila persone) è indeciso se votare o meno.

L'AFFLUENZA ALLE PRIMARIE IN CONTINUO CALO

Una cosa è certa: l'affluenza delle precedenti Primarie difficilmente sarà raggiunta. Nel 2007 votarono in 3,5 milioni, nel 2009 3,1 milioni, nel 2013 2,8 e infine nel 2017 1,8 milioni. Verosimilmente per il Partito democratico - ora al 18% - arrivare al milione di schede sarebbe un successo. Anche per questo il partito si è appoggiato all'appello di uno dei padri fondatori, Romano Prodi. Il 27 febbraio, l'ex premier ha diffuso un video messaggio in cui chiede al popolo della sinistra di andare a votare.