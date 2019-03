Cosa dicono i sondaggi politici sulle Primarie Pd 2019

Cosa dicono i sondaggi politici del 25 febbraio 2019

La rilevazione Swg per La7 va in controntendenza: sale soltanto il M5s (da 22,1% a 22,6%), malgrado la batosta alle Regionali in Sardegna. Perde la Lega (da 33,5% a 33,2%). In lieve flessione pure Pd e Fi.