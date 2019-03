Il nuovo rospo che M5s deve ingoiare è Bono in Fincantieri

Non finiscono mai i rospi da ingoiare per il Movimento cinque stelle. L'ultimo si chiama Giuseppe Bono: ci sono ottime ragioni (e poi lo vuole Matteo Salvini) per confermare il manager, 75 anni, alla guida di Fincantieri. Con lui l'azienda della navalmeccanica è passata dall'essere un campione nazionale a una multinazionale, le commesse per gli stabilimenti italiani sono decollate e così i carichi occupazionali, con l'acquisto di Stx - che però è adesso in bilico per questioni politiche - il Paese mette un piede in Francia da cacciatore, smettendo una volta tanto il ruolo di preda. E però Bono al M5s non è mai piaciuto e adesso sarà curioso capire come i leader pentastellati giustificheranno la riconferma di un manager che è alla guida della stessa azienda dal 2002, dove è arrivato per scelta dell'allora ministro Claudio Scajola dopo aver navigato per lunghi anni le perigliose acque di Finmeccanica (dove non arrivò mai ai vertici per la rivalità con Pierfrancesco Guarguaglini, che gli fu preferito). Non esattamente un nome del cambiamento, insomma.

QUANDO IL M5S CHIEDEVA CONTO DELLO STIPENDIO DI BONO AL GOVERNO

Ma non è solo una questione di uomini nuovi: è che proprio ai cinque stelle Bono fa salire il sangue alla testa. Innanzitutto per i soldi che prende, che non sono pochi. Andrea Vallascas, deputato dei cinque stelle in questa legislatura e in quella precedente, contro il manager di Vibo Valentia presentò una interrogazione ai ministeri dell'Economia e dello Sviluppo economico nell'agosto del 2017. «Mentre tutti guardano a Fincantieri per la vicenda francese legata all’acquisizione di Stx, facciamo notare che le performance dell’azienda sono tutt’altro che brillanti. Ma intanto stipendio e incentivi dell’ad Giuseppe Bono schizzano alle stelle in modo ingiustificato. È un fatto grave, soprattutto perché parliamo di una partecipata pubblica», scriveva il deputato.