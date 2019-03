Le strategie dei candidati alle Primarie Pd 2019

SALA GUARDA A ZINGARETTI, MA NON SCHIERANDOSI SI PREPARA IL FUTURO

Fra i sostenitori di Martina non figura Beppe Sala. Il sindaco di Milano ha detto che non voterà alle primarie perché, ricoprendo una carica istituzionale, desidera mantenersi super partes. Nel Pd, però, tutti pensano che propenda per Zingaretti, anche se non lo ha mai dichiarato. Attorno alla candidatura di Zingaretti, del resto, si è coagulato tutto un mondo di amministratori che ha lavorato anche con Renzi, ma che poi con lui ha avuto degli attriti. Sala, inoltre, in quanto sindaco, pensa che gli toccherà stare con chi vincerà. E nello schema di Zingaretti intravede più spazio, pensa che sia più inclusivo. Un discorso che vale anche per Giuliano Pisapia, anche se il suo è un caso un po' diverso. Pisapia, infatti, non è iscritto al Pd. Ma tutti i veltroniani, di fatto, stanno con Zingaretti. Anche per un fattore generazionale. Si tratta di persone che hanno sempre lavorato insieme e che trovano più congeniale un modello che ricorda loro quello del vecchio Ulivo.