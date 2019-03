Quell'intervento di Vecchione che imbarazza il Viminale

VECCHIONE E I MALUMORI TRA AISE E AISI

Difficile spiegare perché Vecchione abbia deciso di avventurarsi in un terreno così scivoloso. Sta di fatto che tra gli addetti ai lavori la sua relazione è stata considerata come un assemblaggio di un anno di rassegna stampa, per dirla con le parole del più famoso degli agenti segreti, un cocktail agitato, non mescolato. Non che in passato i suoi predecessori facessero interventi meno generici e di circostanza. Ma almeno l'ex numero uno del Dis Alessandro Pansa aveva l'umiltà (o la furbizia) di tenere un profilo più basso. Vecchione tra l’altro sta creando non pochi malumori tra Aise e Aisi, soprattutto perché appare molto sensibile ai desiderata dei militari usciti dalla Nunziatella di Napoli che stanno prendendo piede dentro il nostro comparto sicurezza. Lo stesso Francesco Cirielli, uomo della security del premier Giuseppe Conte, come rivelato da Lettera43.it, è stato portato lì proprio da Vecchione.